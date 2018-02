berlusconi

Berlusconi: ''La Sicilia è in agonia, subito il Ponte e un piano Marshall''

''Se non vogliamo che il Paese sia fermo dobbiamo mettere mano alla costruzione di nuove attrezzature...''

"Se non vogliamo che il Paese sia fermo dobbiamo mettere mano alla costruzione di nuove attrezzature. La situazione della Sicilia è in agonia, se non la si prende in mano con enorme decisione da parte del governo regionale e nazionale, a partire dalla costruzione del Ponte e poi con un piano Marshall di diversi miliardi l'anno per la Sicilia". Lo ha affermato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, all'assemblea di Coldiretti.

