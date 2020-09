Silvio Berlusconi

Berlusconi ricoverato, la figlia Barbara: ''Non credo di averlo contagiato''

''Dopo tre tamponi e un test sierologico negativi è molto improbabile che mio padre abbia preso il Covid-19 da me'', dice Barbara Berlusconi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/09/2020 - 00:17:54 Letto 390 volte

"Nei giorni in cui vivo momenti di grande angoscia per la salute di mio padre penso sia disumano essermi trovata su tutti i media come l’untrice ufficiale della persona a cui voglio più bene. Vorrei proprio capire su quali basi sono stata indicata con certezza come la responsabile. Tra l’altro, i tempi e i ripetuti tamponi negativi fatti da mio padre dimostrano il contrario. La caccia all’untore è una cosa da Medioevo, e la trovo umanamente inaccettabile oltre che scientificamente indimostrabile". Lo dice Barbara Berlusconi a Corriere.it.

"Dopo tre tamponi e un test sierologico negativi è molto improbabile che papà abbia preso il Covid 19 da me. Lui è risultato positivo molto dopo, e ultimamente il periodo di incubazione del virus si è ridotto", aggiunge, lamentando anche il "trattamento disumano che mi stanno riservando". E ancora: "Nei giorni in cui vivo momenti di grande angoscia per la salute di mio padre penso sia disumano essermi trovata su tutti i media come l'untrice ufficiale della persona a cui voglio piu' bene. Vorrei proprio capire su quali basi sono stata indicata con certezza come la responsabile".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!