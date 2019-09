processo

Berlusconi sarà ascoltato il 3 ottobre a Palermo nel processo d'Appello sulla trattativa Stato-mafia

Silvio Berlusconi verrà sentito nell'aula bunker del carcere Ucciardone, dove si svolge il processo d'Appello sulla trattativa Stato-mafia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/09/2019 - 09:17:23 Letto 378 volte

L’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi sarà ascoltato il prossimo 3 ottobre come teste nel processo d’appello sulla trattativa Stato-mafia, in corso a Palermo. Il leader di Forza Italia verrà sentito nell’aula bunker del carcere Ucciardone, dove si svolge il dibattimento presieduto dal giudice Angelo Pellino.

Lo stesso 3 ottobre, oltre a Silvio Berlusconi, sarà sentito anche Antonio Di Pietro. Mentre il 24 ottobre toccherà a Giancarlo Caselli e Luciano Violante. A chiedere di sentire l’ex premier sono stati i legali di Marcello Dell’Utri a cui si era associata la procura generale, che rappresenta l’accusa. In primo grado la Corte di Assise ha condannato a 12 anni di carcere l’ex senatore Marcello Dell’Utri e gli ex carabinieri del Ros Mario Mori e Antonio Subranni.

Stessa pena per Antonino Cinà, medico e fedelissimo di Totò Riina; 8 anni di reclusione per l’ex capitano dei carabinieri Giuseppe De Donno e 28 per il boss Leoluca Bagarella; e 8 anni per Massimo Ciancimino (per la calunnia all’ex capo della Polizia, Gianni De Gennaro).

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!