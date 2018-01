berlusconi

Berlusconi: ''Se vinciamo aboliremo il Jobs act''

Il Jobs act ha ''dopato'' il mercato del lavoro, per questo se Fi vincerà le elezioni, lo abolirà.

Il Jobs act ha “dopato” il mercato del lavoro, per questo se Fi vincerà le elezioni, lo abolirà. È stato lo stesso presidente del partito, Silvio Berlusconi, ad annunciarlo a Radio Anch'io su Radio Raiuno. "I dati sull'occupazione giovanile - ha sottolineato l'ex premier, contestando la soddisfazione di Renzi e del Pd - riguardano in gran parte i contratti a termine. Fanno pensare a una crescita dei posti di lavoro, ma sono stati generati dal Jobs Act che a gennaio finirà la sua azione e quindi molti di questi contratti finiranno". Berlusconi ha quindi annunciato che se Fi andrà al governo abolirà il Jobs act. "Il Jobs act ha dato solo una spinta provvisoria ai contratti a termine, tanto è vero che otto contratti su dieci sono a tempo determinato".

"Già ieri ho detto che i giudizi di Renzi sul mio governo sono stupidaggini e che le sue sono forzature totali, assolute, della realtà ", ha affermato Berlusconi, replicando alle bocciature di Renzi sull'operato dell'ultimo governo di centrodestra, "a noi la sinistra ci lascerà in eredità disoccupazione, povertà, debito pubblico, pressione fiscale e un aumento dei migranti. Non so quindi come Renzi possa accusare il precedente governo che ha guidato il Paese in una maniera completamente diversa, le cose che dice non le prendo nemmeno lontanamente in considerazione".

