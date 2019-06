Biagio Conte

Biagio Conte lascia la missione, ansia e preoccupazione per il frate di Palermo

Biagio Conte due giorni fa ha scritto una lettera ed è andato via, in montagna.

25/06/2019

Biagio Conte è andato via dalla Missione Speranza e Carità di Palermo e non si sa dove esattamente si trovi. A comunicarlo sono stati, tramite Facebook, gli stessi volontari del centro.

E c'è ansia e preoccupazione in comunità. Biagio Conte due giorni fa ha scritto una lettera ed è andato via, in montagna.

"Mi abbandono al buon Dio nella preghiera e nella penitenza - sta scritto nella missiva -. Sono molto preoccupato e ferito per l'ingiusto comportamento egoistico ed indifferente verso i più deboli e i più poveri".

"Domenica non lo abbiamo trovato in Missione - sta scritto nel post della comunità - e dalle sue parole traspare tanta sofferenza per le gravi emergenze che i fratelli accolti vivono. Le sofferenze dei più poveri sono in aumento nonostante tutto. Tanta sofferenza in uomini italiani e stranieri; ma la cosa che ancor più fa soffrire Fratel Biagio è questo clima in cui si cerca di creare una continua guerra tra poveri, tra persone sofferenti, tra italiani e stranieri".

