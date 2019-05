sciopero della fame

Biagio Conte prosegue la sua protesta: ''Basta muri'' *VIDEO*

Da giorni Biagio Conte prosegue la protesta, con lo sciopero della fame, contro il decreto di espulsione per Paul Yaw, ospite della Missione Speranza e CaritÓ da dieci anni.

Da giorni proseguono la loro protesta, senza sosta e senza nemmeno pensare troppo al tempo che in questi giorni non è stato clemente. Il missionario laico Biagio Conte, che da sei giorni ha iniziato lo sciopero della fame, protesta contro il decreto di espulsione per Paul Yaw, 51 anni, di origine africana, ospite della Missione Speranza e Carità da dieci anni.

Paul non ha ancora risolto la sua complicata situazione e Biagio Conte sta cercando di alzare un muro contro la sua espulsione. Solidarietà a Biagio Conte per la sua coraggiosa battaglia arriva da varie parti del mondo dell’associazionismo.

Sul caso è intervenuto anche il Gran Maestro della confraternita cristiana dei Templari Federiciani, Corrado Maria Armeri. Ieri invece Biagio Conte ha ricevuto la visita del sindaco Leoluca Orlando che si è voluto stringere attorno al missionario di Palermo. Ma il tempo ormai stringe. Il permesso di soggiorno è scaduto e quindi è scattato il provvedimento di espulsione nei riguardi di Paul che col tempo ha imparato un mestiere ed è divenuto uno dei collaboratori di Biagio Conte. Insomma una storia particolare e un po’ tutti sperano che possa avere il lieto fine.





