Biagio Conte riparte con la mobilitazione per Paul

L'11 giugno il Tar stabilirà se Paul Yaw dovrà essere espulso dall'Italia o meno.

Riparte la mobilitazione per Paul Yaw. L'11 giugno il Tar stabilirà se l'idraulico ghanese per cui Biagio Conte ha portato avanti sedici giorni di digiuno a Brancaccio con la solidarietà di tutta la città, dovrà essere espulso dall'Italia o meno. Così da oggi nella sede della Missione Speranza e Carità di via Archirafi dove Yaw vive da dieci anni, parte una veglia di preghiera che andrà avanti senza sosta fino a martedì prossimo, giorno della sentenza definitiva.

Dalle 18 a mezzanotte, tutti i giorni tranne domenica quando sarà celebrata invece la messa nella sede di via Decollati della stessa Missione, tutti potranno pregare insieme nella cappella della Misericordia in via Archirafi. L'adesione alla veglia è stata ancora una volta trasversale: l'arcivescovo Corrado Lorefice, il sindaco Leoluca Orlando, le associazioni laiche, cristiane e islamiche, tanti ordini professionali come quello dei giornalisti, l'Assostampa, la Consulta delle Culture, Adduma avvocati dei diritti umani di cui fa parte Giorgio Bisagna, il legale che ha seguito il caso di Yaw.

