annullata espulsione Paul

Biagio Conte sorride, annullata l'espulsione di Paul

Annullato il decreto di espulsione di Paul Yaw.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/06/2019 - 17:45:20 Letto 362 volte

Il giudice di pace ha annullato il decreto di espulsione che dai primi di maggio pendeva su Paul Yaw, l'idraulico ghanese per il quale il missionario laico Biagio Conte ha digiunato per sedici giorni a Brancaccio. Per un vizio di forma, il giudice di pace ha deciso che quel decreto di espulsione non era valido.



Adesso la partita dell'11 giugno è tutta sul rilascio del permesso di soggiorno. Dopo il ricorso dell'avvocato Giorgio Bisagna, il Tar ha sospeso il diniego del permesso di soggiorno e quindi ha congelato anche il decreto di espulsione, ora annullato definitivamente dal giudice di pace. Se l'11 giugno il permesso di soggiorno per Paul Yaw dovesse essere negato, potrebbe scattare per lui un nuovo decreto di espulsione.



Intanto nella chiesa di via Archirafi della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte, ogni giorno a partire dalle 18, continua la preghiera collettiva perché la storia di Yaw possa concludersi nel migliore dei modi. In caso contrario, Biagio Conte ricomincerebbe subito un nuovo sciopero della fame. "Attendiamo l'esito dell'11 giugno - dice l'avvocato Bisagna - intanto la decisione del giudice di pace è un altro passo molto importante".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!