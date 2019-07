Biagio Conte

Biagio Conte: ''Vado a vivere da emigrato''

Andrą nei luoghi che per gli italiani sono stati terra di emigrazione.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/07/2019 - 09:36:31 Letto 406 volte

Biagio Conte ha lasciato ancora una volta Palermo. Lo ha fatto ieri sera imbarcandosi sul traghetto diretto a Genova. È deciso a "vivere l'esperienza di emigrante italiano che diventa immigrato nei paesi stranieri". Così andrà nei luoghi che per gli italiani sono stati terra di emigrazione come Lombardia, Svizzera, Germania, Belgio.

Un nuovo pellegrinaggio dopo il periodo di digiuno per Paul Yaw, il ghanese ospite della Missione Speranza e caritá che rischiava di essere espulso e che potrà invece rimanere in Italia dopo la battaglia di Conte, di tutta la città e dell'avvocato Giorgio Bisagna che ha seguito il suo caso. "Profondamente umiliato e tristemente sofferente nel più intimo del mio cuore - dice Conte - mi preparo ad andare via dall'Italia come un esiliato, come cittadino italiano anch'io mi faccio e mi rendo un emigrante, ma già lo sono come tantissimi emigranti umiliati nel passato e che fino ad oggi continuano ad andare via dall'Italia. Sento nel mio cuore questa voce: andare e portare nelle prove e nelle persecuzioni il prezioso messaggio di pace e di speranza affinché si possano scuotere le dure coscienze, aprire i cuori duri, le contorte menti di tanti uomini e donne che ancora oggi sono lontani dalla verità, dalla giustizia e dalla pace".

