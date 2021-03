scuola

Bianchi annuncia: ''La scuola è la prima a riaprire''

''Si ricomincia dalla scuola che è non l'ultima ma la prima a riaprire'', dice il ministro Patrizio Bianchi.

Pubblicata il: 31/03/2021

"Si ricomincia dalla scuola che è non l'ultima ma la prima a riaprire. Questa l'idea che volevamo dare". Così a Sky Tg 24 a L'Intervista il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi a proposito del rientro a scuola prima di Pasqua.

"In questi due giorni le zone arancioni hanno riaperto lo avevamo detto da tempo, tutti lo sapevano non è un problema di oggi. Abbiamo - questo è un altro tema - molte scuole del nord che storicamente mancano di insegnanti e molta disponibilità di docenti al sud. E' un problema che stiamo affrontando per trovare meccanismi permanenti nel tempo", ha aggiunto Bianchi.

"Io credo sia un diritto dei ragazzi essere valutati, non è una ispezione - ha spiegato il ministro -, la valutazione è il modo per essere accompagnati e orientati, è un diritto dei ragazzi e un dovere degli insegnanti, diritti e doveri viaggiano assieme. Anche quando ci fu il terremoto abbiamo fatto scrutini ed esami e così faremo, gli insegnanti sapranno fare la valutazione tenendo conto della situazione".

Fonte: Ansa

