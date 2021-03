scuola

Bianchi: ''Dad esperienza tesoro, ma la scuola è presenza''

''Bisogna iniziare ad aggiungere, fare dei percorsi di sostegno dei singoli, non con tutti seduti al banco fino al 30 giugno ma con percorsi individuali'', così il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/03/2021 - 10:38:33 Letto 364 volte

"In questo periodo le scuole non sono mai state chiuse: bisogna iniziare ad aggiungere, fare dei percorsi di sostegno dei singoli, non con tutti seduti al banco fino al 30 giugno ma con percorsi individuali. Gli insegnanti sono presenti fino al 30 giugno per tutte le attività della scuola. Si tratta di portare avanti questo lavoro, siamo solo a marzo, c'è tutto il tempo di verificare la perdita degli apprendimenti, i docenti stanno già facendo questo lavoro". Così il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi a Radio Rai 1.

"Si tornerà a scuola - ha detto in un altro passaggio parlando di Dad - ragionando su quello che è avvenuto, non cancellando il passato ma ragionandoci su per avere una scuola e un mondo del lavoro più avanzato". "Capisco voler fare i titoloni sulla Dad ma la scuola è presenza. In questo anno i nostri insegnanti hanno lavorato in situazioni difficilissime, va loro riconosciuto, è un patrimonio che non può essere disperso. Dopo si tornerà in presenza facendo tesoro delle esperienze, Bisogna allargare le nostre capacità". "Bisogna usare tutti gli strumenti, avendo una visione dell'educazione. Questa idea di fare la lezione soli davanti al pc è stata superata, lo strumento può mettere in collegamento i ragazzi lontani tra loro. Bisogna allargare le nostre capacità".

"Per anni la scuola è stata considerata un mondo a parte, c'era ma non ne parlavamo neanche. Oggi ne stiamo parlando tutti e ci stiamo rendendo conto della centralità della scuola rispetto alla vita quotidiana delle persone e anche alla possibilità del rilancio", ha sottolineato Bianchi concludendo: "Ci siamo trovati di fronte ad un evento sicuramente non prevedibile, che è la variante inglese che colpisce anche i bambini questa volta. E allora è chiaro che di fronte a questa che io credo, che voglio credere, sia l'ultima battaglia bisogna essere tutti uniti".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!