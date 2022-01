scuola

Bianchi: ''Non si può giustificare, tutto è aperto e l'unico spazio chiuso è la scuola''

''Stiamo monitorando attentamente la situazione e nel primo pomeriggio avremo i dati. Il dato evidente è che è ripresa la scuola'', ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi.

"Aveva senso aprire subito la scuola. Non si può giustificare che tutto è aperto e l'unico spazio chiuso è la scuola, che è sicura". Così il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi a Rainews 24. "Sono rientrati la maggior parte degli studenti e dei professori. Stiamo monitorando attentamente la situazione e nel primo pomeriggio avremo i dati. Il dato evidente è che è ripresa la scuola".

"Rientrata in classe la maggior parte degli studenti e dei professori. I docenti sospesi perché No vax sono un numero limitato, sono sotto l'1%". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, aggiungendo che nel primo giorno di scuola dopo le festività natalizie "gli assenti per malattia per ora sono contenuti, in linea con gli anni passati".

"La scelta di riportare tutti gli studenti in aula è motivata dall'evidenza che il prolungato e diffuso uso di una distanza provoca problemi alla vita di una comunità. C'è un disposto sufficientemente flessibile che da una parte stabilisce il principio del 'tutti a scuola', dall'altro, laddove ci siano dei problemi, dà la possibilità di ricorrere alla distanza". Così il ministro Patrizio Bianchi a Radio 1, nel giorno del ritorno in classe degli studenti. "Stiamo lavorando su una partecipazione collettiva, usciamo dalla logica del controllore: c'è un Paese che nel suo insieme si assume l'incarico di far tornare a scuola i ragazzi".

