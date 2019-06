Bidoni abbandonati

Bidoni sospetti abbandonati tra Aspra e Ficarazzi

Una ventina di bidoni sospetti abbandonati sul lungomare fra Aspra e Ficarazzi.

Una ventina di bidoni, contenenti del liquido sospetto, abbandonati sul lungomare fra Aspra e Ficarazzi, all'altezza della spiaggia della Playa.

La scoperta, avvenuta venerdì sera, è stata segnalata da un gruppo di cittadini di Aspra, che hanno subito allertato il Comune di Bagheria, amministrazione competente.

I bidoni apparentemente contenevano una soluzione concentrata per l'emodialisi, almeno così appariva sulla scritta. Dopo un primo controllo «è apparso che si tratta di una soluzione salina di laboratorio di analisi o centro dialisi e non di liquido infiammabile», spiega il Comune.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e gli agenti del commissariato per la messa in sicurezza della zona.

Sono in corso le indagini per individuare i responsabili.

«Collaboreremo con le forze dell’ordine per trovare i responsabili di questo atto di inciviltà che poteva creare anche danno alla saluta pubblica – dice il sindaco Filippo Tripoli – abbiamo attivato i controlli che competono al nostro Ente e verificato le riprese delle telecamere. Non accetteremo altri atti simili, chi compie questi gesti non è solo incivile è un criminale, commette crimini contro la salute pubblica e contro l’ambiente».

«Siamo fortemente motivati ad isolare tutti gli incivili – ha detto l’assessore alla Polizia municipale Maurzio Lo Galbo – la nostra Bagheria è popolata da gente perbene e civile e coloro che non amano questa città rimarranno sempre più in minoranza».

