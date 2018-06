tipografia abusiva

Biglietti AMAT falsi, sequestrata tipografia abusiva a Bagheria

Biglietti AMAT per autobus e tram di Palermo falsi e appena finiti di stampare.

Biglietti AMAT per autobus e tram di Palermo falsi e appena finiti di stampare. E’ quanto hanno sequestrato i finanzieri del Gruppo di Palermo, nell’ambito di un’operazione di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo, a Bagheria in una tipografia abusiva ove sono stati rinvenuti quasi 5.000 biglietti contraffatti dell’AMAT appena stampati.

Le Fiamme Gialle erano da giorni sulle tracce di un bagherese, Maurizio Campagna di 54 anni, sospettato di dedicarsi alla stampa di falsi titoli di viaggio da utilizzare sui mezzi pubblici di Palermo. Le indagini hanno fatto convergere l’attenzione su un locale e quando l’idea che all’interno fossero in corso operazioni di stampa ha trovato riscontro, è scattato il blitz che ha permesso di sorprendere il “tipografo” in piena attività, intento cioè

alla produzione e al confezionamento in blocchetti dei falsi titoli di viaggio dell’impresa di trasporto palermitana.

Il falsario è stato denunciato a piede libero per il delitto di “falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto” e i falsi titoli sono stati sequestrati, così come computer, pen drive, stampanti laser a colori, altri macchinari da tipografia ed altra documentazione, ora al vaglio investigativo.

Nel corso della perquisizione della tipografia, i finanzieri hanno anche accertato come per far funzionare i macchinari Campagna si fosse allacciato abusivamente alla linea elettrica principale di E-DISTRIBUZIONE S.p.a, occultando abilmente i collegamenti e causando un danno per la società di distribuzione elettrica stimato in circa 44.000 euro. Pertanto, il “tipografo” è stato arrestato in flagranza per il delitto di “furto aggravato di energia elettrica” e condotto innanzi all’Autorità Giudiziaria di Termini Imerese, territorialmente competente, la quale, dopo aver convalidato l’arresto, gli ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliero alla Polizia Giudiziaria.

