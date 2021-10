Orlando indagato

Bilanci comunali falsi, Orlando: ''Esaminerò atti per fare massima chiarezza. Attendo audizione dai magistrati''

La dichiarazione del sindaco Leoluca Orlando sull'inchiesta bilanci comunali falsi.

21/10/2021

«Ho avuto comunicazione dell'avviso di un'indagine, esaminerò gli atti depositati dalla Procura della Repubblica e per fare massima chiarezza attendo di essere ascoltato dai magistrati titolari delle indagini sul merito e sulle competenze in una materia, peraltro, particolarmente tecnica». Lo dichiara il sindaco, Leoluca Orlando.

Lo dichiara Barbara Evola, capogruppo Sinistra Comune e presidente della Commissione Bilancio: «Il coinvolgimento ampio di figure politiche e dirigenziali e persino di organismi di controllo, che si sono avvicendati in un arco temporale lungo impongono cautela e chiarezza. In questi anni i bilanci del nostro Comune sono passati al pettine stretto della Corte dei Conti che non ha contestato falsi di bilancio, ma ha rilevato sempre enormi criticità soprattutto nella riscossione. Riteniamo fondamentale che possano essere chiariti nel più breve tempo possibile tutti i contorni di questa vicenda».

Lo ha detto Viviana Lo Monaco, capogruppo M5S a Palazzo delle Aquile: "Altre ombre si aggiungono alla gestione della cosa pubblica da parte di una Amministrazione comunale che da anni si è dimostrata pessima. Siamo fiduciosi nel lavoro dei magistrati ed aspettiamo l'esito delle indagini prima di trarre ulteriori conclusioni. Da parte nostra, ci sarà sempre l'impegno da gruppo di opposizione responsabile quale siamo, pronto ad offrire contributi per migliorare le condizioni di degrado cui la Giunta di Orlando ci ha tristemente abituato".

