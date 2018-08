crisi amat e rap

Bilancio 2017, Ferrandelli ''Disallineamento di 70 milioni, sindaco a casa''. La maggioranza replica

Per l'oppositore numero uno di Orlando la crisi di Amat e Rap, unita a ''politiche scellerate sulla mobilità'', sta trascinando nel baratro le finanze del Comune. Di tutt'altro avviso l'assessore al Bilancio Gentile e i consiglieri della maggioranza

03/08/2018

"Nel 2017 il disallineamento è salito a 70 miloni. Ai 42 mln del 2016 si aggiungono quelli 2017 in gran parte per i conti di Amat e Rap". Questo il quadro impietoso fornito da Fabrizio Ferrandelli, fermo oppositore del sindaco Leoluca Orlando e dell'attuale amministrazione comunale, commentando il bilancio dello scorso anno. Nonostante il Comune sottolinei che risultano rispettati i vincoli di finanza pubblica e gli equilibri di bilancio di parte corrente e in conto capitale, con un indice d’indebitamento pari all’1,40% (lontano dal limite di legge del 10%), l'opposizione è sul piede di guerra.

“L’Amat è sul baratro - denuncia il consigliere - e il tram sta trascinando l'azienda a fondo, le linee non sono sostenibili e bisogna immediatamente bloccare la progettazione delle nuove". Disallineamenti riferiti agli anni passati, ma non solo. Ferrandelli spiega: "Riguardano anche il 2017: il fallimento di Amat è responsabilità del sindaco e dei suoi assessori e di politiche scellerate sulla mobilità, come quelle della Ztl che si è rilevata una tassa nemmeno capiente a coprire i costi del tram e che invece, così pensata, ha fatto chiudere centinaia di attività commerciali. Troviamo preoccupante il silenzio dell’azienda e dei sindacati: non capiscono cosa sta accadendo?". Il candidato sindaco battuto da Orlando alle ultime elezioni fa riferimento anche al destino ancora poco chiaro dei debiti fuori dal bilancio (31 milioni quelli di tipologia E ed F).

Di ben altro avviso è l'amministrazione comunale: dopo l'approvazione del rendiconto da parte della Giunta ieri sera, l'assessore al Bilancio Antonio Gentile giudica la rivisitazione dei rapporti debiti/crediti con le società partecipate "incisiva e trasparente", con le somme riconosciute alle partecipate "già tutte accantonate nel rendiconto 2017". Gentile spiega che per le somme non spettanti, il cui stralcio "è stato disposto dalla direttiva imperativa e vincolante del sindaco, sono in corso di predisposizione i nuovi bilanci d’esercizio di Rap e Amat". Gli fanno eco i consiglieri comunali Barbara Evola di Sinistra Comune, presidente della commissione Bilancio, Toni Sala di Palermo 2022, Dario Chinnici del Pd e Sandro Terrani del Movimento 139: "Come da copione le opposizioni sono insorte - dichiarano - lanciando il grido d'allarme sulle responsabilità dell'amministrazione e sulla città che cola a picco". "Per chiarezza è bene precisare - continuano i consiglieri - che il disallineamento riportato nel rendiconto presentato è il frutto di una semplice addizione di quello rilevato entro il 2016 e di quelli successivi fino al 2017, e non già di una mistificazione dei numeri presentati nel consuntivo 2016". Ciò che Ferrandelli lamenterebbe, dunque, sarebbe "frutto dello slittamento dell'approvazione dei bilanci di Amat e Rap in attesa dell'insediamento dei nuovi Cda che dovranno tenere conto della direttiva del sindaco".

"A causa della gestione fallimentare e all’incapacità di pianificazione - insiste comunque Ferrandelli -, non ci è ancora dato conoscere come il sindaco, con il previsionale 2018 (anche se 8 mesi sono già trascorsi), intenda porvi rimedio”. Poi la provocazione, in forma di "invito", diretta a Leoluca Orlando: “Noi un suggerimento lo avremmo: [Orlando] vada a casa e lasci fare a noi, che questi numeri li avevamo preannunciati già in campagna elettorale, quando il sindaco invece mistificava la realtà rassicurando i cittadini".

