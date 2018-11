nuove linee Tram

Bilancio Amat approvato, 7 nuove linee per il Tram

Dopo l'incontro in Commissione Bilancio con i vertici della società, è stato approvato il bilancio di AMAT. Dalla nota diffusa dall'azienda di proprietà del Comune di Palermo, si legge che saranno avviati i lavori per 7 nuove linee Tram.

"Non posso che essere fiducioso per la buona riuscita dei lavori, per un semplice motivo: attualmente la città è incompleta dal punto di vista della rete di trasporti su ferro". Così il Capogruppo di Forza Italia all’ARS, on. Giuseppe Milazzo, in merito al documento diramato da AMAT, che informa circa l’approvazione del proprio Bilancio e sulle sfide future da intraprendere, di concerto con il socio unico, il Comune di Palermo.

“Se con un piano d’investimento oculato si riuscirà ad ampliare il trasporto pubblico locale su rotaie – aggiunge Milazzo – consegnando alla Città una rete organica e funzionale, allora sì che saremo in grado di offrire un servizio utile alla cittadinanza. La scelta è obbligata: occorre puntare sugli spostamenti eco-sostenibili, che riducano i bus termici attualmente in circolazione e che garantiscano entrate certe, necessarie per mantenere il trasporto pubblico efficiente ed efficace. Questo è l’unico rimedio al baratro dei conti e al cattivo funzionamento dei servizi rivolti ai cittadini”.

"Per queste ragioni – continua il Capogruppo – è importante che anche la Regione faccia la sua parte e sostenga l’iniziativa attraverso un proprio contributo consolidato, da trasferire ad AMAT, o meglio a tutti coloro i quali puntano allo sviluppo del trasporto pubblico locale eco-sostenibile”.

“La Regione – conclude il Deputato – deve dunque sostenere tale iniziativa affinché quanto di buono è stato fatto non vada perduto. Sono fiducioso che il Presidente Musumeci e gli Assessori Armao e Falcone, sosterranno queste mie parole, a favore di un percorso indispensabile per la Città”.

La dichiarazione del sindaco di Palermo Leoluca Orlando:

"La decisione dei vertici dell'AMAT di far proprie le indicazioni venute dal sindaco per l'allineamento di crediti e debiti fra azienda e Comune è una importante scelta 'di squadra' che testimonia la sintonia e la comunità di intenti per il rilancio del servizio pubblico a Palermo in un quadro chiaro.

È importante che a questa scelta istituzionale segua, con la collaborazione di tutte le forze politiche presenti nel Consiglio Comunale, la adozione di un nuovo contratto di servizi che permetta anche un nuovo dialogo con la Regione che tenga conto della scelta fatta a Palermo per il trasporto su ferro".

