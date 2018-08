bilancio consuntivo

Bilancio, ancora botta e risposta. Ferrandelli ''Orlando dimettiti'', Evola ''Opposizione senza argomenti''

Il commissariamento del Comune dopo i ritardi del bilancio consuntivo 2017 ha scatenato l'ennesima lotta interna a Palazzo delle Aquile. La presentazione del documento è in programma oggi

Come la più lineare delle conseguenze, il commissariamento si è abbattuto sul Comune di Palermo: il bilancio consuntivo non è arrivato entro i tempi previsti. Negli ultimi giorni si sono susseguite polemiche dell'opposizione, giustificazioni del sindaco Leoluca Orlando e critiche trasversali nei confronti dell'assessore al Bilancio Antonio Gentile. Fino al 31 luglio scorso, quando l'assessore è intervenuto per metterci la faccia.

Dalla sua parte si schiera Barbara Evola, presidente della commissione Bilancio: "Sul tema del bilancio consuntivo 2017 l'assessore Gentile è intervenuto subito - sottolinea - presentandosi per relazionare in Commissione bilancio e in aula consiliare". Sul commissariamento, Evola inquadra la questione nella più ampia realtà regionale: "Un atto dovuto non per il solo comune di Palermo, ma per ben oltre il 70% dei comuni siciliani. L'analisi rivela una situazione complessa e mette in luce le difficoltà che gli enti locali incontrano nell'amministrazione, nella gestione dei fondi e nella costruzione dei bilanci. Sono state inoltre illustrate - aggiunge - le prossime tappe del bilancio consuntivo, che già domani approderà in Giunta per poi passare al vaglio dei revisori dei conti e quindi del Consiglio comunale". Poi, un contrattacco alle critiche dell'opposizione: "Tentano di scaricare come sempre su una presunta incapacità amministrativa difficoltà che invece sono sotto gli occhi di tutti e per i comuni di ogni colore politico. Come sempre, senza argomenti, ma soprattutto senza le carte, i consiglieri dell'opposizione hanno alzato i toni e chiesto le dimissioni tout court della giunta e del sindaco".

Il primo nome nella lista di chi chiede a gran voce le dimissioni del sindaco, è quello di Fabrizio Ferrandelli. “Orlando si dimetta, la farsa è finita!", sono state le dure parole del capo dell’opposizione a Palazzo delle Aquile, durante il consiglio chiesto dalle minoranze con la presenza del sindaco e dell’assessore al Bilancio. "Mef, Corte dei Conti e commissariamenti della Regione - ha detto Ferrandelli - sono la certificazione certa del disastro dei conti e dell’incapacità gestionale di chi sta portando la città alla deriva. Non sono più credibili né affidabili". A lui si unisce anche Cesare Mattaliano de I Coraggiosi, suo fedelissimo nelle battaglie contro l'amministrazione Orlando: "L’assenza del sindaco mostra anche la sua strafottenza rispetto alla situazione - tuona il capogruppo -. Riteniamo che senza delibere e senza guida sia impossibile agire per il bene dei cittadini. L’amministrazione vada a casa e si restituisca la parola ai cittadini. Del resto - conclude Mattaliano - non è il sindaco della maggioranza dei palermitani, ma per una legge unica nel mondo, di poco più del 40%. Mentre la maggioranza l’ha bocciato già alle urne".

