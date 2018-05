finanze del comune

Bilancio consolidato del Comune di Palermo, Ferrandelli: ''Inapprovabile. Orlando scappa''

Il leader dell'opposizione comunale e il capogruppo de I Coraggiosi Mattaliano chiedono i rilevamenti della Corte dei Conti. Si tratterebbe di gravissime perdite

Pubblicata il: 31/05/2018

"Il bilancio consolidato non può essere approvato. Siamo allarmati dall’atteggiamento mistificatorio di chi non riconosce i problemi e non affronta le questioni, scappando dall’aula durante il dibattito". Così Fabrizio Ferrandelli, leader dell’opposizione in Consiglio comunale a Palermo, che continua ad incalzare l'operato del sindaco Leoluca Orlando e dell'amministrazione da lui gestita.



“Il consolidato porta avanti le criticità di gestione che sono state già rilevate - precisa Ferrandelli - alcune delle quali hanno refluenza a partire dagli ultimi tre anni di gestione dell’amministrazione Orlando, così come rilevato ufficialmente dalla Corte dei Conti. Si tratterebbe di perdite allarmanti: -242 milioni di euro di perdita d’esercizio e -42 milioni di disallineamento. Ferrandelli ribadisce la necessità di conoscere i più recenti rilevamenti della Corte dei Conti in merito, e giudica inconcepibile l'approvazione del documento "senza conoscere il nuovo bilancio di previsione che dovrebbe contenere le misure correttive per contrastare l’ingente perdita".



Chiede chiarezza sul futuro del personale comunale e delle aziende il capogruppo de I Coraggiosi, Cesare Mattaliano: "A rischio ci sono servizi per i cittadini e il futuro di tanti lavoratori - dichiara - e il sindaco non può continuare a eludere questioni di tale importanza".

Ferrandelli e I Coraggiosi avevano già accolto positivamente il lavoro sulle condizioni economico-finanziarie del Comune di Palermo svolto dalla Corte dei Conti, che a dispetto anche di possibili conflitti di interessi aveva fatto luce sulle criticità dei bilanci passati e delle partecipate, in particolare Amat e Amia-Rap.

