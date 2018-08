rendiconti

Bilancio, Corte dei Conti al Comune: ''Danno erariale''. Opposizione pronta a tutto per cacciare Orlando

I crescenti debiti delle partecipate e tanto altro sotto la lente d'ingrandimento dell'organo. Ferrandelli minaccia di far cadere il Consiglio comunale, il sindaco replica ''Soliti sfascisti''

"Nell’istruttoria sui rendiconti 2015 e 2016 del Comune di Palermo, sulla base dei parziali ed intempestivi riscontri dell’ente, sono emerse una serie di anomalie ed incongruenze in grado, ove confermate, di compromettere la veridicità ed attendibilità del risultato di amministrazione 2015 e 2016". L'impietoso verdetto della delibera della sezione di controllo della Corte dei Conti, presieduta da Maurizio Graffeo, getta ombre non indifferenti sul bilancio 2015-2016 del Comune di Palermo. La Corte dei Conti non è nuova alle contestazioni dell'operato del sindaco Leoluca Orlando, soprattutto nell'ambito delle aziende partecipate. Nelle 98 pagine del documento vengono evidenziati pesanti debiti maturati da Amap, Rap e Amat, che "aumentano da 7.648.663,95, nel 2014, a 14.240.050,31 al 2015 e a 38.767.094 nel 2016", ma anche i contenziosi delle società fallite Amia e Gesip, il Fondo crediti di dubbia esigibilità, il fondo pluriennale vincolato e i residui persistenti.

L'opposizione del Consiglio comunale di Palermo non si fa ripetere due volte i dati della Corte dei Conti, alzando gli scudi nell'ormai perpetuo contrasto al sindaco: "Come ormai sosteniamo da mesi - dice Fabrizio Ferrandelli - il Comune è in evidente deficit strutturale e le controllate sull’orlo del baratro! A sancirlo è l’ultima tegola che arriva oggi dalla Corte dei Conti. Orlando e la sua giunta hanno fallito e noi li richiamiamo alle responsabilità politiche di questi ultimi sei anni di gestione ribadendo la richiesta di dimissioni". Ma Ferrandelli va anche oltre le critiche e annuncia una mossa drastica: "Sono pronto - dice il consigliere - qualora Orlando continuasse a fregarsene davanti l’evidenza e non volesse dimettersi, e credo di averne dato dimostrazione, rimettendo il mio mandato da parlamentare regionale nel 2015, a recarmi dal notaio e a rassegnare il mio mandato insieme a tutti gli altri consiglieri comunali necessari al decadimento del consiglio".

La clemenza non è di casa nemmeno tra i consiglieri del Movimento Cinque Stelle, Ugo Forello, Giulia Argiroffi, Concetta Amella, Viviana Lo Monaco e Antonino Randazzo: "Le dimissioni del Sindaco, con il durissimo responso della Corte dei Conti sul Comune di Palermo, risultano non più prorogabili", dichiarano i pentastellati. Il Movimento non ha mai nascosto la propria intolleranza nei confonti dell'amministrazione Orlando, culminata nell'iniziativa del 3 agosto scorso di produrre un documento, senza simboli politici e firmato da 12 consiglieri, in cui si richiedono le dimissioni del sindaco (che fa di Forza Italia l'unico partito d'opposizione astenutosi). Debiti evidenti ma non solo: per i Cinque Stelle "Alcune irregolarità, inoltre, sarebbero state riproposte dal Sindaco nella proposta di rendiconto 2017, approvata giovedì scorso dalla Giunta. In merito - spiegano - il MoVimento 5 Stelle aveva già formalmente diffidato, senza successo, il Sindaco sull'alterazione del risultato dei residui passivi. [...] Orlando vada via e si commissari immediatamente il Comune".

Nel commentare le dichiarazioni degli avversari, Leoluca Orlando continua sulla propria strada: quella dell'inconsistenza del dibattito sospinta dalla propaganda. Il primo cittadino spiega così l'attacco di cui è oggetto: "Nel momento in cui, con la scelta di approvazione del bilancio consolidato 2016 e col consuntivo 2017 si è impressa una svolta alla gestione dei conti del Comune e delle Aziende e nel momento in cui, con la nomina dei nuovi Amministratori unici si impone un adeguamento a normative in continua evoluzione ed un rilancio dei servizi resi dalle partecipate, ecco che puntuali i soliti sfascisti, perennemente candidati, tornano ad usare toni da campagna elettorale". Poi Orlando avvisa i detrattori: "Si rassegnino, perché il processo di messa in ordine dei conti e di consolidamento della realtà comunale e delle aziende pubbliche non subirà né rallentamenti né tantomeno cambiamenti di rotta".

Anche l'assessore al Bilancio, Antonino Gentile, risponde a coloro che Orlando definisce "catastrofisti": "Le risultanze della deliberazione saranno sottoposte ad attento esame, anche con riferimento alle misure correttive che sarà necessario assumere e che certamente saranno assunte. Va comunque sottolineato - ricorda Gentile - che la Corte non mette affatto in discussione la veridicità ed attendibilità complessiva dei risultati di amministrazione registrati nel 2015 e nel 2016, bensì la regolarità di alcune specifiche operazioni contabili che non intaccano la sanità complessiva dei conti. Rispetto al tema dei debiti fuori bilancio - continua l'assessore - si conferma che l’Amministrazione comunale ha già assunto numerose formali iniziative volte al suo definitivo superamento. Le partecipate - conclude Gentile - con i nuovi amministratori, dovranno approvare immediatamente i bilanci 2017 e prevedere un piano di efficientamento idoneo al rilancio ed al cambio di passo".

