commissione Bilancio

Bilancio Previsione, Ferrandelli: ''Sembra un piano di accantonamento perdite''

''Disallineamenti per 142 mln di euro, numeri negati in campagna elettorale. Un bilancio di previsione che, a causa degli stralci, è più un piano di accantonamento che uno strumento di programmazione'', Queste le dure parole di Fabrizio Ferrandelli.

16/11/2018

“Con il voto contrario di stamane in commissione Bilancio, ho ribadito l’inadeguatezza di chi ci amministra. Dopo la dura lotta che ha fatto emergere disallineamenti per 142 mln di euro, numeri negati in campagna elettorale, oggi il sindaco capitola con un bilancio di previsione che, a causa degli stralci, è più un piano di accantonamento che uno strumento di programmazione". Queste le dure parole del leader dell’opposizione Fabrizio Ferrandelli.

"Programmazione resa impossibile perché già sono trascorsi 11 dei 12 mesi da pianificare. Che disfatta e che pena per la città. Con buona pace per le opere pubbliche, per i servizi ai cittadini e per la messa in sicurezza del territorio anche per questo anno... Vogliamo favorire - continua Ferrandelli - ora che stanno emergendo i dati reali e dopo le barricate sul consuntivo 2017, il trasferimento dei fondi statali, il risanamento dei conti e la procedura di stabilizzazione de personale comunale che altrimenti sarebbe a rischio. Noi siamo futuro e in nome di questo stiamo lavorando”.

