Bimba ingerisce droga, ricoverata a Palermo

Una bambina di tre anni è ricoverata al Buccheri La Ferla di Palermo per aver ingerito della droga.

Una bambina di tre anni è ricoverata al Buccheri La Ferla di Palermo per aver ingerito della droga. Le condizioni della piccola sarebbero gravi. Secondo quanto raccontato dai genitori, che sono stati interrogati dalla polizia, che indaga sull'accaduto, la piccola avrebbe ingerito la sostanza stupefacente trovata in strada. Sono in corso ulteriori accertamenti.

A gennaio una bimba di 18 mesi a Palermo, era stata ricoverata in rianimazione all'ospedale pediatrico Di Cristina a Palermo dopo avere ingerito dell'hashish. La piccola era stata trasportata inizialmente all'ospedale Buccheri La Ferla dai genitori e quando l'hanno visitata i medici hanno capito subito che aveva una intossicazione da assunzione di droga.

