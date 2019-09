Dimenticato sul seggiolino

Bimbo morto a Catania, legge su dispositivo d'allarme: manca il regolamento attuativo

Siracusano (FI): ''Intollerabile, in Parlamento votata legge su dispositivo d’allarme ma manca regolamento attuativo''.

Pubblicata il: 20/09/2019

“Il dramma dell’amnesia dissociativa ha coinvolto un’altra vittima. Dimenticato sul seggiolino dell’auto, a Catania è morto per soffocamento un bimbo di due anni. Una tragedia senza fine, che purtroppo continua a ripetersi. In Parlamento abbiamo votato un anno fa l'obbligo di usare un dispositivo di allarme per i piccoli che rischiano di essere dimenticati in auto al caldo. L'iter però non si è ancora concluso a causa della mancanza del regolamento attuativo”. Così il deputato di Forza Italia alla Camera, on. Matilde Siracusano, a seguito dell’ennesima tragedia consumata nel parcheggio del policlinico di Catania.



“Non è tollerabile – conclude la Parlamentare – che in un Paese civile succedano tali disgrazie, le cui dinamiche sono sempre le stesse. Adottiamo il dispositivo di allerta: mai più morti come questa”.



