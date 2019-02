ritrovato bimbo rapito

Bimbo rapito a Palermo, ritrovato con la madre

Era stato rapito ieri sera da due uomini, ritrovato dalla polizia insieme alla madre alla stazione dei pullman.

Il bambino ivoriano di tre anni, che era stato rapito ieri sera da due uomini, da una comunità a Palermo è stato ritrovato dalla polizia insieme alla madre alla stazione dei pullman. I due stavano per lasciare il capoluogo siciliano.

Le indagini sono state avviate subito dopo la denuncia di scomparsa del minore presentata dagli operatori della struttura e si sono concluse in 24 ore. I due uomini avevano minacciato gli operatori della comunità e portato via il piccolo, che non ha pianto e ha seguito le due persone.

La madre e il figlio si trovavano in due case famiglie differenti in base ad una decisione della magistratura.

Separare la madre dal figlio piccolo è una scelta che generalmente viene adottata quanto gli assistenti sociali nel corso dei controlli accertano condizioni di estremo disagio e una incapacità genitoriale nella gestione del bambino.

