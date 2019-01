omicidio bambino

Bimbo ucciso a Cardito, la confessione del patrigno: ''Avevano rotto il letto''

''Avevano rotto la sponda del letto appena comprato mentre giocavano'' la confessione del patrigno, al termine di un lungo interrogatorio.

Pubblicata il: 29/01/2019

Ha confessato Tony Essoubti Badre, il 24enne accusato dell’omicidio di Giuseppe, 7 anni, figlio della compagna, e del ferimento della sorellina di 8 anni a Cardito, in provincia di Napoli. “Avevano rotto la sponda del letto appena comprato mentre giocavano” ha detto al termine di un lungo interrogatorio durante il quale ha spiegato di aver avuto “un momento di follia”.

L’uomo, assistito dall’avvocato Michele Coronella, ha raccontato di aver colpito i due bambini con schiaffi, calci e pugni, ma non con la scopa, come ritenuto inizialmente dagli investigatori. “Avevamo fatto sacrifici per comprarlo”, ha aggiunto riferendosi al letto nuovo per tentare di giustificare il suo gesto. Badre, italiano figlio di padre tunisino e madre italiana, residente a Crispano, piccolo comune confinante con Cardito, si trova ora nel carcere napoletano di Poggioreale. Nei suoi confronti la procura di Napoli nord ha emesso un decreto di fermo per omicidio volontario aggravato, la cui udienza di convalida dovrebbe svolgersi mercoledì.

