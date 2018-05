blackout

Blackout Tim, disagi in Sicilia

Il servizio connessione dati ha improvvisamente cessato di funzionare a livello regionale, a macchia di leopardo. Tante le proteste da parte degli utenti

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/05/2018 - 10:54:23 Letto 386 volte

Blackout dalla notte scorsa in alcune zone della Sicilia per il servizio connessione dati delle schede sim Tim. Gli stessi operatori del 119 confermano il problema, ma sulle cause al momento non si hanno notizie.

Il servizio connessione dati ha improvvisamente cessato di funzionare a livello regionale, anche se a macchia di leopardo e non in tutta l'isola. Tuttavia sono scattate tante proteste da parte degli utenti.

E in molti si sono rivolti all'Unione dei consumatori che ne dà conto attraverso una nota. Il presidente Manlio Arnone commenta: "Si tratta di un disservizio che ha creato enormi disagi agli utenti, sono diverse le telefonate di protesta che abbiamo ricevuto da parte di cittadini rimasti per ore senza collegamento internet. Ad aggravare la situazione, oltre al blackout, la totale assenza di informazioni".

Tim intanto risponde alle polemiche con un comunicato, nel quale si legge:

"TIM precisa che è falsa e destituita di ogni fondamento la notizia che il black out “è durato una notte” e abbia riguardato tutta la Sicilia. L’azienda, infatti, sottolinea che il problema, già risolto grazie al tempestivo intervento tecnico, ha interessato esclusivamente il servizio dati su rete mobile in circoscritte zone delle città di Palermo, Agrigento e Trapani, e non di tutta la regione e, al contrario di quanto riportato, ha avuto una durata temporale inferiore alle 3 ore (dalle 07:00 di stamattina alle 09:45 circa) e non di una intera notte".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!