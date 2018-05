droga

Blitz allo Sperone, sequestrati una pistola e 300 grammi di hashish: arrestata 54enne

I carabinieri della compagnia di Palermo Piazza Verdi hanno arrestato una 54enne palermitana.

Pubblicata il: 18/05/2018

I carabinieri della compagnia di Palermo Piazza Verdi hanno arrestato una 54enne palermitana, Guercio Nunzia, dopo che nella sua abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati 2 panetti di hashish da 104 grammi.

La perquisizione è avvenuta nell’ambito di un servizio di contrasto al mercato degli stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Maria S.S. del Carmelo. Inoltre, ancora grazie al fiuto infallibile di Lego, pastore tedesco di 4 anni, i militari dell’Arma hanno trovato occultati nel vano ascensore dello stabile, 2 panetti di hashish per un peso complessivo di 186 grammi ed una pistola semiautomatica cal. 7,65 marca “Walther” in buono stato di conservazione e funzionante, completa di 2 serbatoi di cui uno inserito, privi di munizionamento.

Lo stupefacente è stato consegnato al L.A.S.S. (Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti) per le analisi e i campionamenti tecnici. La pistola verrà consegnata al reparto di balistica del R.I.S. dei Carabinieri di Messina per accertare se sia stata utilizzata per commettere reati. Infine la Guercio è stata tratta in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Fonte: Carabinieri

