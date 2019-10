droga

Blitz antidroga allo Zen, spacciavano i minorenni *VIDEO*

Operazione antidroga dei carabinieri allo Zen 2: dieci persone arrestate.

Dieci persone sono state arrestate allo Zen 2 in un'operazione antidroga dei carabinieri. Tra le misure cautelari emesse dal gip, tre riguardano minori.

L'indagine, iniziata nel 2018, ha portato alla luce un'organizzazione dedita allo di sostanze stupefacenti, in particolare hashish, proprio nel quartiere alla periferia di Palermo ed è riuscita a delineare tutti i ruoli e le funzioni dei componenti.

Nell'operazione sono stati fermati Salvatore La Piana, Cristian Furitano, Hassen Ben Abid, Andrea Balsano, Claudio Garufo, Alessandro Graziano e Rosario Bartolottache, insieme a tre minori, tutti diciassettenni, si alternavano tra di loro per effettuare diverse cessioni, che avevano normalmente inizio con il transito in via Senocrate di Agrigento dei potenziali acquirenti. I clienti, poi, venivano invitati a stazionare tra le palazzine al numero 13 e 15, per verificare l’assenza di controlli delle forze dell’ordine.

Venivano quindi contattati e giungevano sia a piedi che a bordo di auto per comunicare il quantitativo di sostanza stupefacente di cui avevano bisogno. I pusher successivamente si dirigevano verso il luogo in cui nascondevano la droga, che variava di giorno in giorno: all’interno di cassette elettriche, altre volte all’interno dei serbatoi delle auto parcheggiate nei pressi del luogo dove avveniva lo spaccio.

Le cessioni di droga - 584 quelle documentate, per un volume di affari di diverse centinaia di euro al giorno - avvenivano spesso in presenza di cittadini, tra cui anche bambini che ignari si trovavano nel padiglione. I sette maggiorenni sono stati portati al carcere Pagliarelli di Palermo, due minori nell’istituto penitenziario minorile, mentre l’altro presso una comunità.

Durante l’indagine, i militari della stazione San Filippo Neri hanno arrestato 7 persone in flagranza di reato, sequestrato circa 4,5 chili di hashish e 70 grammi di marijuana, e 41 persone sono state segnalate alla prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti.

