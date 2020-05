mafia

Blitz antimafia Palermo-Milano, Orlando: ''Evitare che la mafia tragga vantaggio dal Covid''

''L'operazione di oggi conferma i rischi che l'economia criminale tragga un vantaggio enorme dall'attuale emergenza legata al Covid-19'', ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando.

"L'operazione di oggi conferma ancora una volta la dimensione nazionale e sovranazionale della mafia e conferma i rischi che l'economia criminale, con i suoi ingenti capitali, tragga un vantaggio enorme dall'attuale emergenza legata al Covid-19.

Nel ribadire gratitudine e apprezzamento per il lavoro degli inquirenti e delle Forze dell'ordine, non si può non sottolineare che è sempre più urgente che lo Stato intervenga in modo massiccio per evitare che i capitali mafiosi diventino il grimaldello con cui scardinare anni di lavoro per tagliare le radici sociali e culturali dei clan, riconsegnando alla mafia un potere che in questi anni si è fortemente indebolito". Lo ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando.

