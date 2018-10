parcheggiatori abusivi

Blitz contro i parcheggiatori abusivi nel centro storico di Palermo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/10/2018 - 10:57:36 Letto 355 volte

I Carabinieri della Compagnia cittadine di Piazza Verdi e San Lorenzo hanno effettuato un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi.

Sono 17 le persone sanzionate amministrativamente, art. 7 comma 15 bis del codice della strada che punisce chiunque ponga in essere l’attività di parcheggiatore abusivo con la multa che va da 700 a 1.750 €.

Nel totale sono state, pertanto, comminate, sanzioni amministrative per 18.000 €.

I Carabinieri si sono concentrati nei luoghi di maggior affluenza, dal centro storico (zona Cala, piazza Marina, piazza Verdi, via Volturno, via Pignatelli Aragona) alla stazione ferroviaria ( piazza Giulio Cesare ) e piazza Sant’Oliva, viale Del Fante, viale Croce Rossa, via Nina Siciliana.

Questi 17 soggetti, tutti palermitani, di età compresa tra i 64 e i 35 anni svolgevano tranquillamente la propria attività a poca distanza di scuole, ospedali ed uffici pubblici.

Per 11 di loro è stato notificato anche l’ordine di allontanamento.

Nel corso del blitz i Carabinieri della Compagnia di San Lorenzo hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria, C.g.s. nato a Palermo classe 1978 perché nonostante fosse sottoposto a Daspo urbano per 6 mesi svolgeva l’attività di parcheggiatore abusivo mentre i Carabinieri di Piazza Verdi hanno denunciato C.f.p. nato a Palermo, classe 1970 perché violava il provvedimento amministrativo del divieto di accedere e stazionare nella zona di via Messina Marine.

Fonte: Carabinieri

