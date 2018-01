carabinieri

Blitz dei carabinieri a Ballarò: contrasto al traffico illecito di fauna selvatica, liberati 61 volatili, denunciati 2 palermitani

I Carabinieri sono entrati nel cuore del mercato di Ballarò, per un blitz scattato questa mattina.

Il servizio portato all’identificazione ed alla denuncia in stato di libertà con l’accusa di ricettazione e detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, due palermitani, D. S. 42enne e L. A. 55enne.

Nello specifico, L. A. è stato trovato in possesso di una gabbia in ferro con all’interno 8 lucherini mentre D. S. è stato trovato in possesso anche lui di una gabbia in ferro contenente 4 cardellini.

Al loro arrivo gli uomini dell’Arma, hanno anche trovato altri volatili abbandonati in strada, 17 cardellini, 8 lucherini 22 verzellini e 2 fringuelli richiusi in 11 gabbiette anguste e sporche, impossibilitati a volare, in condizioni di evidente sofferenza.

Dopo la visita dei veterinari dell’A.S.P. di Palermo, gli animali sono stati liberati presso il parco della Favorita in un’area idonea e compatibile con la stessa specie.

