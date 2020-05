mafia

Blitz di mafia al mandamento di Misilmeri-Belmonte Mezzagno, ecco tutti i nomi *FOTO*

Ancora un colpo al mandamento di Misilmeri-Belmonte Mezzagno con l'operazione Cassandra condotta questa mattina dai carabinieri del Comando Provinciale di Palermo.

I destinatari del provvedimento sono il reggente Salvatore Sciarabba, 69 anni, e Giuseppe Bonanno detto Andrea, 60 anni, entrambi già attualmente detenuti.

In carcere anche Stefano Casella, 41 anni, attualmente ai domiciliari. Tra i coinvolti anche Carlo Noto, 54 anni, imbianchino che ospitava i summit a casa sua, ma sfuggito alla cattura perché da un anno vive negli Usa.

In carcere anche i palermitani Alessandro Imparato, 43 anni, e Claudio Nocilla, di 45 anni, che insieme al padre Domenico faceva da autista a Sciarabba, che accompagnava in auto nei luoghi in cui il clan organizzava i summit. Per Giuseppe Rizzo, 71 anni e Giuseppe Contorno, 71 anni, sono stati invece disposti i domiciliari.

