Bloccata corsa clandestina di cavalli in via Ernesto Basile

Gareggiano in via Ernesto Basile con calesse trainato da un cavallo. Carabinieri denunciano tre persone.

23/12/2018

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile, hanno deferito in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale, maltrattamento di animali ed organizzazione di manifestazioni e spettacoli vietati tre palermitani: A. p. classe 1960, L. s. classe 1980, e M. g. classe 1988.

In via Ernesto Basile, i Carabinieri hanno sorpreso A.p. che, mediante l’utilizzo di un calessino trainato da un cavallo, gareggiava con un altro calesse il cui conduttore è al momento rimasto ignoto, mentre M.g. e L.s., a bordo di un motociclo marca Honda modello sh 125, svolgevano l’attività di apri - pista lungo il “percorso di gara”.

Alla vista dei Carabinieri i partecipanti alla competizione non autorizzata e le numerose persone che assistevano alla stessa si sono immediatamente allontanate.

Il cavallo dopo essere stato visitato dal personale veterinario dell’A.S.P. non risultava essere affetto da lesioni e veniva posto sotto sequestro ed affidato in custodia giudiziaria al M.g. presso una struttura autorizzata del capoluogo, in attesa degli accertamenti di rito.

Anche il calessino ed il motociclo sono stati posto sotto sequestro, quest’ultimo per mancanza della copertura assicurativa.

Fonte: Carabinieri

