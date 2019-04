Blutec, altra assemblea dei lavoratori

assemblea Blutec

Si è svolta questa mattina l'assemblea dei lavoratori ex Fiat di Termini Imerese e dell'indotto per fare il punto sulla vertenza.

15/04/2019

Causa maltempo, l'incontro si è spostato all'interno della fabbrica sequestrata il 12 marzo dalla Guardia di finanza nell'ambito dell'inchiesta che ha portato all'arresto di presidente e amministratore delegato.

Tute blu e sindacati sono avvolti da un alone di incertezza, per via della mancata realizzazione del piano di rilancio industriale. Inoltre, i 570 operai attendono ancora lo sblocco della casa integrazione dal primo gennaio. Attualmente la società rimane ancora sotto sequestro gestita dal commissario Giuseppe Glorioso.

