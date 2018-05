protesta operai Blutec

Blutec, ancora un sit in degli operai

Ancora un sit in da parte degli operai della Blutec di Termini Imerese...

Pubblicata il: 02/05/2018

Ancora un sit in da parte degli operai della Blutec di Termini Imerese. Dopo avere occupato nei giorni scorsi l’aula consiliare del comune di Termini, oggi le tute blu hanno manifestato davanti i cancelli dell’azienda.

Da quando Blutec ha riaperto la fabbrica, solo un centinaio di ex metalmeccanici su 700 ex Fiat sono rientrati al lavoro, gli altri sono ancora in cassa integrazione. Le aziende dell’indotto hanno chiuso, i dipendenti licenziati e rimasti senza sussidio.

Erano due i progetti 'ipotizzati' da Blutec per l'area industriale: uno da 95 milioni di euro riguardava la produzione di componentistica per auto; l’altro da 190 milioni di euro per la produzione di auto ibride. Il primo aveva ricevuto il vaglio di Invitalia, il secondo no. L’accordo di programma quadro, siglato quattro anni fa, destinava 360 milioni di euro tra fondi statali e regionali per la riqualificazione dell’area.

