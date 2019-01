cassa integrazione

Blutec, c'è rinnovo cassa integrazione

E' stato raggiunto al ministero del Lavoro l'accordo per il rinnovo per tutto il 2019 della cassa integrazione straordinaria per i lavoratori Blutec di Termini Imerese.

"E' chiaro che l'obiettivo in questo anno deve essere quello di far ripartire la produzione e di far tornare tutti i lavoratori all'interno dello stabilimento", dicono Michele De Palma, segretario nazionale della Fiom-Cgil, e Roberto Mastrosimone, segretario generale Fiom Sicilia.

"Inoltre, ci aspettiamo una risposta occupazionale anche per i 300 lavoratori dell'indotto - aggiungono - Mentre per i 44 lavoratori della Ssa e per i 18 della Manital, a cui è scaduta la Naspi il 31 dicembre 2018, chiediamo che si provveda al rinnovo degli ammortizzatori sociali, così come si era impegnato a fare il ministro Di Maio".

