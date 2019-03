sit-in operai Blutec

Blutec di Termini Imerese, presidio dei lavoratori e assemblee dopo il sequestro dell'impianto

Blutec di Termini Imerese, gli operai presidiano i cancelli dello stabilimento ex Fiat da ieri sequestrato dalla guardia di Finanza.

13/03/2019

Blutec di Termini Imerese, gli operai presidiano i cancelli dello stabilimento ex Fiat da ieri sequestrato dalla Guardia di Finanza. Come si ricorderà gli uomini delle fiamme gialle hanno apposto i sigilli a tutti gli impianti in Italia della società il cui management è stato arrestato.

Ieri pomeriggio l’assemblea delle tute blu, quasi una presa di possesso della fabbrica il cui futuro è più incerto che mai. Oggi non si vuole mollare la presa, ne segnare una resa dopo otto anni di illusioni spezzate e di progetti di rilancio poco credibili.

Sit-in da stamane per gran parte della giornata insieme ai sindacati. Alle 16.30 incontro in municipio con i sindaci del territorio per organizzare iniziative che tengano alta l’attenzione sulla sorte dei 700 dipendenti ex Fiat e dei 300 colleghi dell’indotto.

Leoluca Orlando ha inviato stamattina al Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio una lettera sulle vicende di Blutec:

Signor Ministro, nell'esprimere preoccupazione anche per l'evolversi della vicenda giudiziaria su Blutec, riteniamo a maggior ragione indispensabile massima attenzione e cura nella ricerca di una soluzione fattiva per lo stabilimento di Termini Imerese da Lei annunciato e confermato anche con la sua presenza. Lo Stato ha il dovere, a fronte di una situazione di declino industriale così grave subita da anni dal territorio, di garantire non solo la continuità occupazionale a coloro coinvolti dall'accordo Blutec, ma di imprimere una svolta che possa garantire un futuro industriale per lo stabilimento,per il suo indotto e per la intera area nel pieno rispetto della legalità. Occorre scongiurare il pericolo di incursioni speculative di solo carattere finanziario che possano ancora una volta illudere le speranze, oltre che le energie dell'intera città metropolitana. Auspichiamo la ricerca di nuove opportunità imprenditoriali che possano coniugare la vocazione produttiva automobilistica del territorio, con il sacrosanto diritto all'affermazione dei principi e dei valori di un 'attività industriale che persegua obiettivi di sviluppo territoriali fecondi per il superamento del nostro divario competitivo con il nord del paese.

