protesta operai Blutrec

Blutec, domani inizia una settimana fondamentale

Per i lavoratori della Blutec inizia una settimana calda, settimana di proteste per alzare la voce.

17/03/2019

Per i lavoratori della Blutec inizia una settimana calda e al contempo significativa. Una settimana di proteste per alzare la voce e soprattutto non far spostare i riflettori perché dopo l’arresto dei due proprietari dell’azienda, la situazione per i tanti lavoratori è molto più che delicata.

Si inizia domani con il sit-in dei lavoratori a Palazzo d’Orleans alla Regione. I sindacati hanno chiesto una presenza massiccia da parte di tutti per chiedere anche un incontro al presidente della Regione, Nello Musumeci, e ricordare come si legge dalla nota “che ci sono 1000 lavoratori che attendono una soluzione produttiva occupazionale visto che dopo gli eventi drammatici non ha detto una parola a sostegno dei lavoratori ex Fiat e indotto”. Una nota polemica nei confronti quindi di Musumeci. Ma le proteste delle tute blu della Blutec proseguiranno anche nei prossimi giorni, per giovedì 21 marzo è previsto un corteo a Termini Imerese, i sindacati hanno già chiesto la presenza non solo di lavoratori e familiari ma anche dei cittadini termitani, perché la crisi della Blutec riguarda un po’ tutti, soprattutto coloro che vivono e che sono nati a Termini Imerese.

