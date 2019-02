occupata sede del Comune

Blutec. Fiom, situazione esplosiva, subito sblocco cig e tavolo al Mise

I lavoratori Blutec di Termini Imerese hanno occupato la sede del Comune per la mancanza di risposte dal Governo sul rinnovo della cassa integrazione e sul percorso di reindustrializzazione e rioccupazione.

Nonostante lo scorso gennaio sia stato firmato l'accordo per il rinnovo della cassa integrazione dei lavoratori di Blutec e dell'indotto, ancora non è arrivata la firma del decreto da parte del Governo.

Le nostre rivendicazioni sono le stesse che il Ministro Luigi Di Maio aveva raccolto davanti ai cancelli dello stabilimento il 26 ottobre dello scorso anno: dare risposte su cassa integrazione e la risoluzione per i lavoratori dell'indotto che sono rimasti fuori dalla tutela degli ammortizzatori sociali per il 2019, 62 operai tra i 44 di Ssa e 18 della Manital, che il Governo si era impegnato a inserire nella proroga.

Anche sul progetto di rilancio dello stabilimento di Termini Imerese il Governo tace. Se Blutec non è in grado, come abbiamo già sollecitato negli ultimi incontri al Mise, è necessario trovare un'alternativa, aprendo un confronto con Fca. La situazione sta diventando esplosiva. Oltre mille lavoratori attendono una soluzione industriale da più di 8 anni. La mobilitazione proseguirà fino a quando convocato un tavolo al Mise e il Governo non darà delle risposte vere”.

Lo dichiarano in una nota congiunta Michele De Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil e Roberto Mastrosimone, segretario generale Fiom Sicilia.

