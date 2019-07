protesta

Blutec, nuova protesta dei lavoratori

Nuova protesta per i lavoratori Blutec davanti la sede Inps di Palermo.

Una nuova protesta per i lavoratori Blutec. Stamattina, davanti la sede Inps di via Laurana a Palermo, si sono riuniti circa cinquanta tute blu per manifestare. Da due mesi, infatti, non percepiscono più ammortizzatori sociali, come spiega Roberto Mastrosimone, alla guida della Fiom Cgil Sicilia.

"Siamo preoccupati perchè per i lavoratori è stata approvata la cassa integrazione fino al 30 di giugno, ma il pagamento si è bloccato a maggio", afferma. Un stop imputabile, secondo il sindacato, a un numero di ore inferiore, previste nel decreto, rispetto al fabbisogno reale.

"In pratica - prosegue mentre assieme agli operai attendono di essere ricevuti - il decreto anticipativo del ministro Luigi Di Maio, che prometteva la copertura per 691 dipendenti, riconoscerebbe una parte inferiore di questi operai, circa 570. Abbiamo sollecitato, anche tramite l’azienda e il ministero, la garanzia per tutti i lavoratori, però ad oggi è ancora tutto fermo. Siamo preoccupati: l’Inps deve darci delle spiegazioni e siamo in attesa di incontrare la direzione", conclude.

