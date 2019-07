protesta operaio Blutrec

Blutec, operaio in tenda in fabbrica: ''Ho debiti, voglio lavorare''

Operaio della Blutec protesta si piazza con la tenda davanti la fabbrica: ''Non ce la faccio pił, voglio lavorare, per debiti ho mandato famiglia da mia madre''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/07/2019 - 12:27:54 Letto 367 volte

Un operaio di Blutec, Vito La Mattina di 52 anni, ha piazzato una tenda davanti ai cancelli della fabbrica ex Fiat a Termini Imerese: "Non ce la faccio più, starò qui fino a quando non mi faranno lavorare. Ho dovuto chiudere casa per i debiti, mandando moglie e figli da mia madre", dice all'ANSA l'operaio.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!