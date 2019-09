Blutec

Blutec, Orlando: ''Vertenza siciliana. Garantire ammortizzatori e programmare rilancio''

''La vertenza Blutec non è una vertenza di Termini Imerese, ma riguarda tutta la Sicilia'', ha dichiarato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/09/2019 - 15:40:40 Letto 370 volte

"La vertenza Blutec non è una vertenza di Termini Imerese, ma riguarda tutta l’area metropolitana ed oltre per l’impatto che lo stabilimento ed il suo indotto hanno sul tessuto economico-sociale del nostro territorio." Lo ha dichiarato Leoluca Orlando.

"Occorre - continua il Sindaco - nel breve periodo dare garanzia ai lavoratori e alle famiglie sulla prosecuzione degli ammortizzatori sociali, mentre è necessario che il nuovo Governo si intesti questa vertenza ed il rilancio produttivo come una delle priorità nell’intervento nel Sud e per il Sud. Per questo ho chiesto che si organizzi al più presto un incontro con i Ministri dello Sviluppo Economico, del Mezzogiorno e del Lavoro oltre che con l’amministratore dell’azienda, i sindacati ed i sindaci di tutto il comprensorio. Sulla vicenda Blutec si gioca una partita che va ben oltre quella di una vertenza sindacale o lavorativa, ma che riguarda la capacità di intervenire a tutela dello sviluppo industriale e sostenibile della Sicilia."

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!