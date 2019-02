protesta lavoratori Blutec

Blutec, protesta senza sosta

Gli operai non si fermano e anche oggi continuano a manifestare. Liberato il municipio di Termini, occupato giovedì e venerdì, si riuniranno questa mattina davanti ai cancelli dell'ex Fiat.

11/02/2019

Sono già dieci i sindaci che si sono uniti alla protesta dei lavoratori della Blutec, in agitazione da giovedì. "Il governo deve delle risposte a questa comunità, invece quando chiamiamo al ministero dello Sviluppo i vertici si negano", è l'accusa del sindaco di Termini Imerese Francesco Giunta.



Gli operai non si fermano e anche oggi continuano a manifestare. Liberato il municipio di Termini, occupato giovedì e venerdì, si riuniranno questa mattina davanti ai cancelli dell'ex Fiat per un sit in permanente e un'assemblea per decidere come continuare la mobilitazione contro le promesse mancate di Luigi Di Maio. "Il vicepremier aveva assicurato che sarebbe stata rinnovata la cassa integrazione per i circa 700 lavoratori della Blutec. Ma è scaduta il 31 dicembre e ad oggi nessun decreto è stato firmato", dice Ludovico Guercio della Fim Cisl.



Nell'assemblea si dovrà decidere anche con quale forma portare la protesta a Roma. Se partire per la capitale anche senza un incontro programmato con i dirigenti del ministero dello Sviluppo o attendere un appuntamento. A chiedere un incontro è anche il presidente della Regione Nello Musumeci che ha scritto a Di Maio: "La soluzione della vertenza - dice il governatore - non può che essere individuata a livello centrale. Le chiedo, al riguardo, di valutare l'istituzione presso il ministero di un tavolo tecnico dedicato, che coinvolga anche le istituzioni locali e al quale si assicura ogni necessario contributo".

