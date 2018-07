vertenza Blutec

Blutec, salta tavolo tecnico. Giunta infuriato ''No a vertenze di Serie B''

Ad avvisare dell'annullamento, una scarna email a firma di un funzionario ministeriale. La frustrazione del sindaco di Termini Imerese dopo l'assenza di Luigi Di Maio allo scorso incontro, che sembrava aver avuto esiti positivi

Salta il tavolo tecnico Blutec previsto per oggi 18 luglio nello stabilimento ex Fiat di Termini Imerese (PA). L'amara notizia giunge dopo i risultati incoraggianti prodotti dallo scorso incontro tra il sindaco locale, Francesco Giunta, e il direttore generale del ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico Giampietro Castano, che aveva fornito rassicurazioni sulla possibilità di individuare i fondi per gli ammortizzatori sociali 2019. In quell'occasione, grande assente il ministro Luigi Di Maio.

Giunta esprime la frustrazione per il mancato tavolo tecnico, ancor più forte "Dopo l'incomprensibile assenza del neo ministro Di Maio al tavolo tecnico romano del mese di giugno - dice il sindaco - nel corso del quale ci saremmo aspettati di conoscere quali prospettive avesse individuato il nuovo governo per risolvere definitivamente il dramma di migliaia di famiglie". I lavoratori Blutec infatti sono ancora in attesa di conoscere il proprio destino, con la vertenza sempre in bilico e il dietrofront di Invitalia (Blutec potrebbe riavere i 20 milioni di euro destinati al piano industriale) che fino all'ultimo tavolo tecnico sembrava vicino.

Rabbia anche per le modalità con cui è stata data la comunicazione: Giunta racconta di una scarna email, a firma di un funzionario del ministero, che comunicava che l'incontro veniva annullato o trasferito a Roma. "E' del tutto palese - ha concluso il primo cittadino - che questo governo sia del tutto inadeguato ad affrontare la problematica 'Termini Imerese'. Non vorrei che il ministero operi una classificazione tra vertenze di serie A (Irisbus) e vertenze di serie B".

