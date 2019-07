Cittadinanza onoraria

Bocciata la Cittadinanza onoraria ai finanzieri speronati dalla SeaWatch. Tensione in aula

Palazzo delle aquile bocciato ordine del giorno per concessione Cittadinanza ai finanzieri speronati dalla seawatch. Tensione in aula

Per un solo voto ieri sera in consiglio comunale non è stato approvato l'ordine del giorno presentato dalla Lega che prevedeva la concessione della Cittadinanza onoraria palermitana agli uomini della motovedetta della Guardia di Finanza che hanno cercato di bloccare l'ingresso della Sea Watch a Lampedusa, subendo anche lo speronamento a causa della manovra della Rackete. 9 infatti i voti favorevoli, 4 contrari e 10 gli astenuti tra i 23 consiglieri presenti. Attimi di tensione a Palazzo delle aquile dove a seguito della presentazione di questo ordine del giorno gli animi si sono Scaldati e si è dato vita a un dibattito molto acceso. Specialmente tra i componenti di sinistra comune, contrari alla concessione di questa cittadinanza, e dall'altra parte la Lega e altri esponenti dell'opposizione

"Avevo già preannunciato stamani, insieme al senatore Candiani commissario della Lega in Sicilia, la presentazione di questo ordine del giorno - dice Igor Gelarda - Ci sembrava doveroso formalizzare un riconoscimento a quegli uomini in divisa che, a rischio della propria vita, hanno cercato di impedire fino all'ultimo che la Rackete infrangesse le leggi italiane. Evidentemente il fatto di essere in divisa e di essere cittadini italiani non è stato sufficiente ad indurre la maggioranza del consiglio comunale ad approvare un atto che per noi era assolutamente dovuto" dichiara Igor gelarda responsabile regionale degli enti locali della Lega e capogruppo della Lega a Palazzo delle aquile.

"La bocciatura è un evidente atto politico da parte di una maggioranza che è governata da un sindaco che ha proposto di dare la cittadinanza onoraria alla Capitana della Sea watch. Se tale atto proposto da noi oggi fosse stato approvato avrebbe in qualche modo smentito il sindaco stesso. È chiaro che siamo pronti a dare battaglia, conclude gelarda, affinché la cittadinanza palermitana non venga data alla Capitana della Sea Watch. Questo come atto di rispetto nei confronti di quei palermitani onesti e come segnale di legalità Di cui una città come Palermo ha assolutamente bisogno”.

