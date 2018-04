Crisi Amat

Bocciato piano industriale Amat, Ferrandelli: ''C'è disallineamento con la realtà''

Il capo dell'opposizione al consiglio comunale torna alla carica sull'operato delle controllate dal Comune. E ribadisce: ''Bisogna bloccare la follia del tram''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/04/2018 - 16:52:49 Letto 360 volte

Oggi la commissione Bilancio del Comune di Palermo ha bocciato il piano industriale presentato da Amat, l'azienda dei trasporti cittadina controllata dal Comune.

Il piano prevedeva, tra le altre misure da adottare, l'istituzione di una seconda ZTL cittadina per provvedere alle coperture economiche che servirebbero all'azienda per rifiorire. Amat è infatti in forte crisi e in questi giorni, ai 66 milioni di euro di crediti avanzati (al 31 dicembre 2014), si sono aggiunti altri 10 milioni di perdita strutturale.

Fabrizio Ferrandelli, capo dell'opposizione a Palazzo delle Aquile, si dice soddisfatto della bocciatura del piano e, con esso, dell'operato delle controllate dal Comune di Palermo. "Un piano assurdo che mostra ancora di più quanto non ci sia nessuna progettualità e soprattutto un disallineamento con la realtà", è il commento di Ferrandelli alla proposta avanzata da Amat.

Poi Ferrandelli prosegue illustrando le prossime tappe della battaglia per la mobilità: "Bisogna bloccare la follia del tram", avvisa. "Non siamo in grado di sostenere economicamente la realizzazione di queste nuove linee e non possiamo obbligare i cittadini a ulteriori disagi, lavori e scavi che renderebbero la mobilità ancora più problematica". Recentemente il consigliere aveva lanciato la proposta di acquistare 200 bus ecologici in risposta alle nuove linee del tram in programma, a suo dire irrealizzabili e fuori dalla logica di perseguire il bene dei cittadini palermitani.

