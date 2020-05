Bocciatura Pums

Bocciatura Pums Palermo, Ferrandelli: ''Votare mozione di sfiducia all'assessore Catania''

''Chiedo di calendarizzare il voto in aula su mozione sfiducia nei confronti dell'assessore Giusto Catania'', così Fabrizio Ferrandelli.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/05/2020 - 14:50:36 Letto 370 volte

“È tempo di votare la mozione di sfiducia nei confronti dell’assessore Giusto Catania". Questo l’annuncio del leader di Più Europa, Fabrizio Ferrandelli.



"Ho già sentito il presidente del Consiglio Comunale questa mattina - spiega Ferrandelli. Sono diversi i punti di criticità e di mancato rispetto istituzionale. La misura è colma! La questione più recente, in ordine di tempo, riguarda la bocciatura del PUMS.



All’incapacità giornaliera di gestire la mobilità, come dimostrato anche sulla vicenda della Ztl, si aggiunge quella di programmazione. Proprio lui, il sostenitore più accanito del tram, opera da me avversata - continua - non riesce nemmeno a definirne l’iter e porta a casa una clamorosa bocciatura amministrativa e politica.



Mi rivolgo a tutta l’aula, a chi dell’opposizione vorrà sostenerla, maffinché condivida con noi lo spirito di questo segnale politico - conclude Ferrandelli - e voti la mozione di sfiducia da me presentata mesi fa”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!