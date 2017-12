fake news

Boldrini: ''Elezioni a rischio contaminazione da fake news''

''Penso non ci siano più dubbi che esista il pericolo che le elezioni italiane siano contaminate dalle fake news''.

"Penso non ci siano più dubbi che esista il pericolo che le elezioni italiane siano contaminate dalle fake news". Lo ha detto il presidente della Camera, Laura Boldrini, citando un rapporto che parla di elezioni in 18 Paesi contaminate dalle notizie false. "Per questo ho lanciato l'appello 'Basta bufale' e chiedo a tutti gli italiani di sottoscriverlo. Lo consegnerò a tutti i leader politici perché ci sia un'elezione libera dalle falsità", ha aggiunto.

"Le fake news sono un problema serio che infesta la Rete, sono gocce di veleno quotidiano e dunque le istituzioni e la politica non possono restare a guardare", ha evidenziato la Boldrini, che ha parlato del progetto di educazione civica digitale portato avanti con la ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli. "Abbiamo quattro milioni di ragazzi italiani che a scuola imparano a difendersi dalle bufale e diventano loro stessi cacciatori di bufale. È un progetto che non ha precedenti", ha concluso.

