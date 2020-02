caro bollette

Bollette acqua troppo alte, Figuccia: ''Garantire reale lettura dei contatori'

Amap, bollette dell'acqua esorbitanti per i cittadini. Figuccia: ''Depositata interrogazione per garantire reale lettura dei contatori''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/02/2020 - 17:53:10 Letto 386 volte

"In diversi comuni della Città metropolitana di Palermo abbiamo riscontrato il disagio dei cittadini che lamentano notifiche di bollette dell'acqua esorbitanti. Ciò sarebbe dovuto a manchevolezze della società Amap S.p.a. che, gestisce il servizio, poiché la stessa non garantirebbe la lettura periodica dei contatori". A dichiararlo è l'on. Vincenzo Figuccia deputato Udc all'Ars e leader del Movimento CambiAmo la Sicilia -.

"Dunque le bollette rilasciate non corrisponderebbero al valore reale dei consumi, al contrario, sarebbero meramente stimate a discapito dei cittadini, - prosegue Figuccia - costretti a subire un abuso da parte della Pubblica Amministrazione che, non si attiene al rispetto degli obblighi."

"Per tali ragioni ho già depositato un'interrogazione all'Assessore alle Infrastrutture per bloccare l'invio delle bollette alla cittadinanza, - conclude Figuccia - fino a quando la società partecipata responsabile del servizio erogato non garantirà la reale lettura dei contatori 2 volte all'anno, in modo da quantificare il valore reale dell'acqua consumata dai cittadini".

