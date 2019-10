Bollo auto, c'è maxi condono per chi non ha pagato

Bollo auto

Chi non ha pagato il bollo, fino a un importo massimo di 1.000 euro, prima del 2010 e a partire dal 2000 potrebbe non dover più sborsare un euro perchè rientrerebbero nella norma "strappacartelle" inserita nella Legge di Bilancio 2019.

Questa sanatoria è rivolta a tutti i cittadini e la cancellazione del debito, così come stabilito per legge, dovrebbe essere automatica. Per rientrare però tra coloro che hanno diritto allo stralcio della cartella, bisogna assicurarsi che l’iscrizione a ruolo di Equitalia rientri tra gli anni 2000 e 2010 perchè un bollo non pagato nel 2010 e iscritto nel 2011 non potrà avvantaggiarsi dello "strappacartelle".

La sanatoria del bollo auto in realtà è già in vigore da mesi, ma l’eliminazione di questi vecchi debiti adesso arriva anche dai giudici che con una recentissima sentenza hanno stabilito che la cartella di pagamento per bollo auto con importo inferiore a mille euro rientra nella pace fiscale.

Ma tra coloro che hanno pagato diligentemente il bollo c'è chi protesta.

